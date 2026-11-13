Attacchi alle infrastrutture, epidemie e crisi umanitarie: perché l’acqua non deve mai diventare un’arma nei conflitti globali.

Nel 1995 Ismail Serageldin, Vicepresidente della Banca Mondiale, prefigurava che le guerre di questo secolo sarebbero state provocate dall’acqua o, per meglio dire, dalla sua carenza. Tre decenni dopo quella profezia non si è del tutto avverata, e lo stesso Serageldin già nel 2009 pensava che le guerre fossero in realtà più interne ai paesi che tra un paese e l’altro, pur con vistose eccezioni. Tuttavia, l’acqua diventa uno strumento di guerra quando le parti in causa la usano per danneggiare la salute delle popolazioni e aggravare la fragilità delle zone colpite.

Inoltre gli attacchi ai sistemi idrici compromettono la ripresa, scatenando nuove violenze che alimentano un circolo vizioso micidiale: senza acqua non ci sono né salute né pace, così come la guerra impedisce sempre l’accesso alle risorse idriche. Queste le considerazioni di alcuni esperti dello United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) di Richmond Hill in Ontario, Canada, in un editoriale pubblicato sull’ultimo numero del British Medical Journal, interamente dedicato alla sostenibilità e al clima. E c’è di più, perché si intravvede uno schema che torna in tutti i conflitti, a prescindere dalla latitudine e dalle cause primarie. Ecco alcuni degli esempi citati.

L’acqua come causa

In Siria tra il 2007 e il 2009 c’è stata una grave siccità che in seguito alcuni hanno indicato come causa prima della guerra esplosa nel 2011. In realtà i dati satellitari e meteorologici indicavano una situazione diversa. Nel 2010, infatti, l’agricoltura era in forte ripresa e i flussi migratori erano prevalentemente interni e temporanei. La filiera agricola era però vulnerabile: non per la siccità, ma a causa di decenni di sussidi che avevano tenuto in piedi un sistema antiquato e a elevato consumo idrico, una gestione discutibile delle risorse e poi della brusca interruzione delle erogazioni economiche. La guerra che ne è derivata, più che la mancanza di acqua, ha dato origine alle migrazioni di massa che hanno poi provocato la guerra civile.

Il lago Ciad, in Africa centro-occidentale, nel Sahel, tra gli anni Sessanta e Duemila ha perso oltre il 90% della sua superficie. Ma la violenza ha iniziato ad aumentare dopo il 2010, mentre il lago si stava stabilizzando. I ricercatori hanno documentato, tra il 1948 e il 1999, oltre 1.800 interazioni sui fiumi condivisi tra popoli che si affacciavano sulle stesse acque. Nei due terzi dei casi si è trattato di collaborazioni, e in nessun caso questi contatti hanno portato a una guerra. Ciò suggerisce che i conflitti non siano scatenati dalla scarsità di acqua, ma da come essa viene gestita. Il malcontento cresce quando l’onere di una sua carenza ricade sui più deboli.

L’acqua come vittima

Se si considerano le guerre già in atto, la gestione dell’acqua diventa un amplificatore. Secondo il Pacific Institute, ente no profit che si occupa di acqua, nel 2024 ci sono stati 420 episodi di violenza legati all’acqua, con un aumento del 78% rispetto al 2022. Il 61% di queste crisi ha riguardato attacchi diretti alle infrastrutture e agli impianti idrici.

In Ucraina, per esempio, già nei primi mesi dell’invasione russa oltre sei milioni di persone si sono trovate improvvisamente nell’impossibilità di avere un accesso quotidiano all’acqua potabile, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme colera a Mariupol, dopo che le acque reflue erano penetrate nella rete idrica di quelle potabili. In seguito la distruzione della diga di Kakhovka, del giugno 2023, oltre a uccidere almeno 62 persone e a causare lo sfollamento di oltre 100.000 abitanti della zona, ha interrotto i sistemi di irrigazione che sostenevano raccolti per circa 1,3 miliardi di euro, ed è quindi stata uno strumento utilizzato per indebolire fortemente il paese invaso.

Il fronte del Golfo Persico

La guerra scatenata da USA e Israele all’Iran si è rapidamente estesa fino a coinvolgere tutto il Golfo, area dove cento milioni di persone dipendono dai desalinatori per l’acqua potabile e non solo. Secondo l’Iran un solo attacco a uno dei suoi impianti di desalinizzazione ha tolto l’acqua a oltre trenta villaggi dell’isola di Qeshm. Il giorno seguente, il Barhein ha affermato che un altro attacco, questa volta sferrato da droni iraniani, ha gravemente danneggiato uno dei suoi impianti di dissalazione. In aprile altri droni hanno colpito le centrali elettriche che alimentano i dissalatori del Kuwait. In giugno l’Iran ha sostenuto che gli Stati Uniti stavano attaccando uno dei suoi bacini idrici a Sirik, che garantiva acqua potabile a oltre 20.000 persone.

Non sempre l’acqua viene presa di mira direttamente, ma i danni che ne derivano sono sempre devastanti. Per esemepio, gli attacchi israeliani alle raffinerie vicine a Teheran, dello scorso marzo, hanno provocato la pioggia nera, cioè contaminato l’acqua atmosferica. Si è a lungo temuto che gli idrocarburi potessero contaminare le falde, e mettere in crisi una metropoli da 15 milioni di abitanti le cui riserve idriche erano già over-sfruttate prima del conflitto.

Sudan e Gaza: emergenze sanitarie

In Sudan nel 2025 i droni hanno attaccato la centrale di Ondurman, da cui dipende il trattamento delle acque di Karthoum. La conseguenza è stata un’epidemia di colera, con centinaia di casi al giorno.

Lo stesso è successo e succede a Gaza, su scala più grande. Già nel 2024 gli attacchi avevano danneggiato o distrutto il 57% delle infrastrutture idriche e, in soli tre mesi, la salute dei bambini ne ha risentito pesantemente, con 136.400 casi di diarrea tra i minori di cinque anni. Anche prima del 7 ottobre 2023, la rete di Gaza scaricava in mare ogni giorno cento milioni di litri di acque reflue in gran parte non trattate, che contenevano quasi sempre Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, presente anche in ceppi resistenti agli antibiotici. Il definitivo collasso dei sistemi idrico e sanitario ha poi accelerato la diffusione di questi ceppi.

Più in generale, in 167 conflitti prolungati i bambini al di sotto dei 15 anni hanno una probabilità di morire a causa di gastroenteriti dovute all’acqua tripla rispetto a quella di morire per un atto violento.

Le soluzioni

I danni alle reti idriche, concludono gli autori, possono essere quantificati, previsti e gestiti, se sono considerati emergenze sanitarie. Oggi non è così, e una delle prima azioni da mettere in campo è quindi la modifica dello status giuridico delle reti idriche. Se fossero ufficialmente connesse alla salute, scatterebbero sistemi di controllo delle infezioni molto più efficaci. Inoltre, è necessario considerare l’acqua un bene primario e proteggerla molto più di quanto non avvenga ora, nonostante le Nazioni Unite la mettano tra i beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili. Come si è tragicamente visto negli ultimi anni, chi provoca una guerra sempre più spesso non solo non se ne preoccupa ma, al contrario, prende di mira i sistemi idrici, con conseguenze tragiche anche su chi cerca di riparare i danni. In Ucraina dal 2014 a oggi sono morti almeno 35 ingegneri civili che stavano lavorando a impianti danneggiati dagli attacchi russi.

Infine, è indispensabile prepararsi meglio agli attacchi (ed è possibile farlo), per esempio creando delle riserve, decentralizzando il trattamento delle acque reflue e di quelle ospedaliere, organizzando le forniture di acqua potabile alle popolazioni sfollate.

Qualunque cosa dia inizio a una guerra – commentano in chiusura – l’acqua non deve mai diventarne un’arma.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos