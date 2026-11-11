Polemiche per il pollo fritto sulle Dolomiti, ma a Cortina e Madonna di Campiglio non aprirà nessun nuovo ristorante KFC.

Il secchiello di pollo fritto sulle Dolomiti ha fatto più rumore di qualsiasi cantiere olimpico. L’annuncio di KFC – due punti vendita sulle piste di Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio dal 5 dicembre, in collaborazione con Super G – ha provocato l’indignazione di due ministri, l’imbarazzo del sindaco di Pinzolo, un’interrogazione in Consiglio provinciale a Trento e perfino un articolo del Guardian. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha detto che la montagna è «agli antipodi della cultura del fast food». Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha parlato del rischio di snaturare l’identità dei nostri luoghi iconici.

Peccato che, a guardare bene, la notizia sia molto più piccola del clamore. Come ha precisato Faloria Spa, la società che gestisce gli impianti, a Cortina non nascerà nessun ristorante KFC: il rifugio non cambierà aspetto, il rendering diffuso dalla catena con le insegne rosse sulla facciata non corrisponde a nulla di autorizzato. L’accordo riguarda il bar-caffetteria al piano terra, dove accanto a panini, toast e snack arriveranno sei prodotti della catena americana. La ristorazione italiana al piano superiore resta com’è.

Oggi è arrivata una precisazione anche per Madonna di Campiglio: nemmeno qui nascerà un nuovo ristorante KFC. La collaborazione prevede soltanto l’inserimento di alcuni prodotti della catena nell’offerta già esistente di Super G. In pratica: i soliti prodotti a base di pollo fritto in un bancone che serve panini, toast e patatine.

Il fast food è già nelle piazze più belle d’Italia

La domanda allora è un’altra: perché il pollo fritto a 2.100 metri scandalizza, mentre il fast food in pianura non interessa a nessuno? McDonald’s in Italia conta oggi oltre 825 ristoranti e ha annunciato l’obiettivo di arrivare a 1.000 entro il 2029. Se aggiungiamo Burger King, che supera i 310 locali, e KFC, che ne ha oltre 150 e punta a 250 entro il 2028, arriviamo a quasi 1.300 fast food, senza contare le catene più piccole che continuano a sbarcare nel nostro Paese.

E non stanno in periferia. A Milano McDonald’s si affaccia su piazza del Duomo, con le vetrate del primo piano che inquadrano la cattedrale, e a pochi metri c’è un KFC in via Orefici. Nella capitale il primo McDonald’s italiano aprì nel 1986 in piazza di Spagna. A Venezia gli archi dorati sono sulla Strada Nova, il percorso che ogni turista fa dalla stazione verso Rialto e San Marco. È lo stesso schema che si vede nelle principali piazze del mondo. Qualche sindaco ha provato a resistere – a Firenze nel 2016 il Comune si oppose all’apertura in piazza del Duomo – ma si tratta di eccezioni.

Il governo che oggi si indigna ha fatto da testimonial

Colpisce soprattutto la reazione di Lollobrigida. Lo stesso ministro che oggi trova il fast food incompatibile con la montagna nel 2024 partecipava alle celebrazioni del 700° McDonald’s italiano, elogiando l’utilizzo dei prodotti italiani da parte della catena. Nel dicembre 2025 ha sostenuto l’ingresso del miele biologico italiano nei McDonald’s, spiegando che il fast food poteva rappresentare una «via di accesso virtuosa» per far conoscere ai giovani le nostre produzioni. Nel gennaio 2026, al Ministero dell’Agricoltura, è stato presentato il progetto per distribuire due milioni di bustine di miele biologico italiano negli oltre 800 McDonald’s del Paese.

E i festeggiamenti per i 40 anni di McDonald’s Italia sono stati inseriti nel programma ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy del 2026, con Giorgio Salvitti, consigliere del ministro, sul palco a lodare la catena per il contributo alle filiere agroalimentari italiane.

In questi anni l’invasione dei fast food nelle città è stata accolta con nastri tagliati e comunicati congiunti. Sarebbe interessante sentire Lollobrigida parlare con la stessa enfasi dei milioni di ragazzi che frequentano i fast food, delle pubblicità che li attirano e delle conseguenze sulle loro abitudini alimentari. Non si capisce perché sei prodotti KFC in un bar d’alta quota debbano essere una minaccia per l’identità nazionale, mentre oltre 825 McDonald’s sono un’opportunità per le filiere.

Ostriche e Champagne in alta quota: nessuno protesta

C’è poi un altro paradosso. Ogni inverno le località sciistiche si riempiono di proposte che con la cultura alpina non hanno nulla a che fare. Sul Fatto Alimentare abbiamo raccontato nel 2024 l’oyster bar di un grand hotel di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, che proponeva ostriche francesi Gillardeau e Fine de Claire con un cocktail allo Champagne. Le cene di lusso a base di ostriche crude e bollicine francesi sono ormai una proposta diffusa nelle località turistiche.

Non risulta che queste iniziative abbiano provocato proteste ministeriali, interrogazioni o campagne sui quotidiani stranieri paragonabili a quelle scatenate dal pollo fritto di KFC. Evidentemente il lusso importato in quota è «identità», il pollo fritto no.

Il vero problema sono le ruspe, non il pollo fritto

La montagna va rispettata, su questo siamo tutti d’accordo. Ma se vogliamo parlare seriamente di tutela, KFC non è il problema. A Cortina, per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono stati abbattuti circa 500 larici, alcuni dei quali secolari, nel bosco di Ronco per costruire una pista da bob costata circa 120 milioni di euro, contro il parere del CAI e delle associazioni ambientaliste, mentre Innsbruck metteva a disposizione il suo impianto già funzionante. La pista da bob avrà anche costi di gestione elevati: secondo le stime riportate da RaiNews, oltre 1,1 milioni di euro all’anno, a fronte di ricavi previsti di poco superiori a 500 mila euro.

Sono interventi che resteranno sul territorio per decenni, con costi di gestione pubblici e un impatto sul paesaggio ben più pesante di un bancone con il logo di un colonnello americano. Su questo il governo non ha mostrato la stessa sensibilità. L’indignazione per il secchiello di pollo fritto è facile, costa poco e porta titoli. Difendere davvero la montagna significherebbe interrogarsi su impianti, cemento e modelli di turismo. E significherebbe anche, già che ci siamo, smettere di fare da testimonial ai fast food in città.

© Riproduzione riservata. Foto: KFC