All’Oyster bar del Grand Hotel Courmayeur si possono gustare “le raffinate ostriche Gillardeau e Fine de Claire, selezionate con cura per la loro freschezza e delicatezza, in un connubio gastronomico senza pari con l’esclusivo EQ Champagne cocktail, studiato dal barman per esaltarne tutte le sue sfumature di aromi e profumi”. Il messaggio è chiaro venite a Courmayeur per pasteggiare con ostriche francesi e Champagne. Il prezzo non è indicato ma trattandosi di un Hotel di lusso questo aspetto non rappresenta certo un problema.

Dalle ostriche al manzo giapponese

Nel locale Mazzini 60 Pizza & Bistrot a Pozzallo in provincia di Ragusa (una località siciliana situata come latitudine più a sud di Tunisi) il cameriere elenca le pizze fuori menu e, con un certo tono, ricorda che c’è anche quella con la carne di Wagyu. Affrettandosi a spiegare che si tratta di una carne giapponese fra le più pregiate al mondo per la tenerezza e la succulenza, visto che gli astanti della cucina del Sol Levante conoscono solo il sushi.

Il gusto per l’esterofilia alimentare mi fa venire in mente quando nel 2018 ho visto, con una certa sorpresa, che Esselunga vendeva bistecche di manzo di Kobe (sempre giapponese) al modico prezzo di 280 €/kg. La carne non era esposta in un punto vendita del centro di Milano a fianco del Duomo (allora non aveva locali in quella zona) ma in supermercato di Segrate, una località residenziale situata a 1 chilometro dalla periferia ovest della città. Ultimamente però il manzo di Kobe non compare più nell’assortimento della spesa online.

Capricci costosi

Di fronte a questi episodi, certo privi di rilevanza statistica, viene spontaneo chiedersi quale sia il fascino di consumare un piatto di ostriche e Champagne sul Monte Bianco o una pizza con carne giapponese in una località che potrebbe tranquillamente essere in Africa. Certo l’esterofilia alimentare è una nostra caratteristica essendo un popolo di buongustai ma a tutto c’è un limite. Parlando di ostriche e volendo essere puntigliosi, va ricordato che sono un piatto molto a rischio da un punto di vista tossicologico, trattandosi di molluschi consumati crudi che crescono alimentandosi di residui organici e piccoli microorganismi presenti nell’acqua salata o salmastra. Proprio come le cozze che però si mangiano cotte. Volendo essere precisi possiamo anche pensare che un ottimo spumante metodo classico italiano farebbe una bella figura anche in cima al Monte Bianco.

