Sappiamo tutto degli allevamenti intensivi di polli e maiali, niente del coyote che portiamo sul cappuccio catturato con le trappole. Woolrich dice addio alle pellicce dal 2027

Sul Fatto Alimentare scriviamo spesso di benessere animale negli allevamenti di polli e maiali, ma c’è un animale di cui nessuno parla, anche se migliaia di italiani lo portano addosso ogni inverno: il coyote. Me ne sono accorto sei anni fa, quando a Natale ho ricevuto in regalo un parka Woolrich con il cappuccio bordato di pelo. Leggendo l’etichetta (lo confesso ho questo brutto vizio) scopro che la bordatura è pelliccia di coyote e la tolgo. Mi disturbava l’idea di indossare la pelliccia di un animale che nel mio immaginario era Willy il Coyote, l’eterno inseguitore di Bip Bip nei cartoni animali. Detto ciò va pure detto che il giubbotto ha un’ottima fattura e lo uso ancora (senza pelo).

Molti non lo sanno e, soprattutto non sanno che il coyote viene catturato in Canada e negli Stati Uniti con trappole a scatto che immobilizzano una zampa oppure con lacci. Gli animali possono restare intrappolati per molte ore, in alcuni casi fino a tre giorni, prima che arrivi il cacciatore. Nell’ironia della storia, è Willy a finire nella trappola non l’uccello corridore.

I numeri non sono piccoli. Secondo il Fur Institute of Canada, nella stagione 2020-2021 sono state commercializzate in Canada 400 mila pelli di animali selvatici. Al primo posto c’era il coyote, con 100 mila pelli circa e un valore di circa 8,7 milioni di dollari canadesi, pari al 60% del valore complessivo del mercato. A questi si aggiungono i coyote catturati negli Stati Uniti. Negli anni scorsi, la domanda di questa pelliccia è stata alimentata anche dalla moda dei parka con il cappuccio bordato di pelo. Woolrich non usava solo il coyote. Nei suoi capi si trovavano anche pellicce di cane procione e di volpe, provenienti anche da allevamenti in Finlandia. La decisione di Woolrich

Ora c’è una buona notizia. Il 14 ottobre 2026 Woolrich Europe ha annunciato che rinuncerà a tutte le pellicce animali. La decisione è arrivata dopo una campagna della Fur Free Alliance, oltre 200 mila email e diverse proteste davanti ai negozi, e dopo il passaggio del marchio per l’Europa al gruppo torinese BasicNet (K-Way, Kappa, Superga) nel novembre 2025. L’azienda smetterà di produrre nuovi capi con pelliccia entro il 31 dicembre 2026 e dal 2027 tutte le nuove collezioni saranno senza pelliccia.

È una scelta che pesa, soprattutto in Italia. Per Woolrich Europe, nel 2025 BasicNet stimava ricavi per circa 90 milioni di euro. L’Italia è uno dei mercati più importanti. Da noi l’Arctic Parka è stato per anni quasi una divisa invernale.

C’è però un punto da chiarire. L’impegno riguarda la nuova produzione, mentre i capi già realizzati potranno essere venduti fino a esaurimento delle scorte. Quest’inverno, quindi, nei negozi si possono trovare ancora parka con il coyote. Per capire cosa si sta indossando bisogna leggere attentamente l’etichetta e la descrizione del prodotto. Se c’è scritto «Coyote (Canis latrans)» o «Natural coyote fur», il pelo è vero. La dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale», invece, non basta da sola a stabilire che si tratti di pelliccia: può riferirsi anche ad altri componenti di origine animale. In molti modelli la bordatura del cappuccio è rimovibile. © Riproduzione riservata Foto: Roberto La Pira