Il progetto punta a creare in Italia una filiera del tonno rosso, mentre cresce il confronto sulla sostenibilità degli allevamenti e sulla loro possibile messa al bando.

In settembre 2026 è stato sottoscritto un programma, coordinato dall’Organizzazione di Produttori Benefit “Tonno Rosso d’Italia”, che prevede il potenziamento della filiera di questo pesce nel nostro Paese in tutte le sue fasi: allevamento (che finora non esiste in Italia), lavorazione e commercializzazione. I fondi a disposizione sono circa 11 milioni di euro, stanziati nell’ambito del Pnrr. Ma perché è necessario un progetto di questo tipo, quando il tonno pare un pesce molto diffuso?

Il tonno rosso, dalle tonnare ai moderni pescherecci

Innanzitutto, dobbiamo chiarire che il tonno rosso (Thunnus thynnus) non è quello che troviamo nelle scatolette (di solito tonno pinne gialle, Thunnus albacares) ma una prelibatezza che figura come ingrediente sia della cucina mediterranea che di quella dell’estremo oriente, ed è molto amato in Giappone come elemento fondamentale di sushi e sashimi.

Questo pesce, che raggiunge facilmente i due metri di lunghezza e 150 chili di peso, è un importante predatore e ha un ruolo cardine negli ecosistemi marini. In passato, nel nostro Paese, si catturava all’interno delle tonnare, strutture fisse che permettevano di intrappolarlo quando transitava, in banchi, nel corso delle periodiche migrazioni. Questo accadeva a partire dal Settecento e fino alla prima metà del Novecento. Poi, con lo sviluppo della pesca industriale, sono comparse le “tonnare volanti” cioè grandi navi che catturano i tonni vivi, con reti a circuizione. Oggi gran parte dei tonni sono catturati in questo modo, oppure con dei sistemi di ami chiamati palangari. In ogni caso le tonnare hanno perso importanza, perché molto meno efficienti rispetto alle tecniche più moderne e solo due sono ancora attive, nel Sud della Sardegna.

La pesca del tonno rosso oggi

Negli anni Cinquanta in Italia si pescavano circa 2.300 tonnellate di tonno all’anno, per l’84% nelle tonnare. Nel 2024 sono state pescate 5.141 tonnellate di tonno, di cui solo poco più di 300 (il 6,2%) nelle tonnare. Le moderne navi da pesca possono catturare rapidamente molti esemplari andando a impoverire in modo sostanziale gli stock ittici, tanto che dal 2011 la specie è considerata a rischio di estinzione. Per questo motivo la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) controlla e gestisce le quote di pesca autorizzate per questa specie. Grazie a questa gestione, le catture, dopo il 2011, sono diminuite e le popolazioni di tonni si sono riprese, anche se il rischio non si può considerare scongiurato, perché dipende sempre dall’intensità delle catture.

Le gabbie per l’ingrasso in mare aperto

Nel 2023 (dato più recente) sono state pescate, nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, 39.247 tonnellate di tonno rosso, di cui 5.136 in Italia. Si tratti di una quantità importante, però la maggior parte di questo pesce non rimane nel nostro Paese, ma è venduto, vivo, prevalentemente ad aziende con sede a Malta o in Spagna dove è sottoposto all’ingrasso. Il tonno è un pesce che percorre lunghe distanze, deve continuamente nuotare, ed è difficile allevarlo partendo dalle uova, ma può essere ‘ingrassato’ mantenendolo all’interno di enormi gabbie in mare aperto, dove è nutrito con ingenti quantità di pesce.

In Italia non esistono impianti di questo tipo attivi e il tonno rosso che acquistiamo in pescheria o ordiniamo al ristorante spesso è stato riacquistato da aziende maltesi o spagnole, dopo l’ingrasso. Il progetto “Tonno Rosso d’Italia” si ripropone di interrompere questa filiera distorta, riportando tutto il processo in Italia, grazie alla creazione di un impianto per l’allevamento.

L’impatto ambientale dell’allevamento del tonno rosso

Non possiamo ignorare che gli allevamenti hanno un impatto ambientale non trascurabile, come ha evidenziato anche un recente Rapporto del Ciwf (ne abbiamo parlato in questo articolo), soprattutto perché questi animali devono essere nutriti con pesce azzurro intero e per far aumentare di un chilogrammo il peso di un tonno rosso allevato nelle gabbie marine occorrono oltre 10 chili di altri pesci, come sardine, sgombri e aringhe. È quindi un processo molto dispendioso dal punto di vista ecologico, che comporta il sacrificio di pesci che potrebbero essere destinati al consumo umano.

È molto difficile valutare l’impatto globale di questa attività, perché mancano registrazioni affidabili e continuative della produzione di tonno rosso negli allevamenti. Secondo il Rapporto del Ciwf, nel 2023, nel Mediterraneo, sono state prodotte in allevamenti quasi 38 mila tonnellate di tonno. Per questo, il 14 settembre il deputato di AVS Davis Dori ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per vietare gli allevamenti di tonno rosso (oltre che di polpi) nelle acque nazionali.

Cosa rispondono, a queste critiche, gli imprenditori coinvolti nel progetto?

“Se si arrivasse a considerare l’ipotesi di vietare gli allevamenti di tonno rosso, tale scelta non dovrebbe essere assunta unilateralmente dall’Italia. – Dichiara Giuseppe Guarna, presidente del CdA dell’Organizzazione di Produttori Benefit Tonno Rosso d’Italia. – Un divieto nazionale, infatti, finirebbe per penalizzare esclusivamente il nostro Paese senza produrre alcun beneficio in termini di benessere animale o di impatto ambientale, dato che in Italia non esistono allevamenti di tonno rosso.

Per ottenere l’impatto desiderato, una misura di questo tipo dovrebbe essere adottata almeno a livello europeo, coinvolgendo gli Stati nei quali gli allevamenti sono effettivamente presenti. Al contrario, potenziare la filiera del tonno rosso in Italia, realizzando un impianto di allevamento, consentirebbe di trattenere nel Paese risorse economiche che da oltre vent’anni sono trasferite ad altre nazioni, come Spagna e Malta, i cui impianti operano in un contesto geografico molto vicino al nostro. In prospettiva, ciò potrebbe anche contribuire a mantenere sotto controllo il prezzo al consumo di un prodotto pregiato e costoso”.

Cosa pensate di fare per mitigare gli impatti ambientali?

“Il primo aspetto da considerare è la ricerca di un luogo adatto alla creazione dell’impianto, il più possibile al largo, con fondali intorno a 70-100 metri. – Spiega Guarna – Attualmente è presente una boa oceanografica di fronte a Cetara, nella Costiera amalfitana, per stabilire se in questa zona il mare presenta condizioni chimico-fisiche adeguate. Oltre a questo, è importante individuare un’area in cui l’impatto negativo sia minimo sia sul paesaggio che sulle attività costiere, la struttura, anzi, dovrebbe rappresentare un valore aggiunto, come potrebbe essere se posta in zone costiere depresse, per esempio aree industriali abbandonate.

Un altro aspetto da controllare sarebbe la provenienza dell’esca: i pesci utilizzati per nutrire i tonni vengono di solito da Paesi in via di sviluppo, in cui le norme di salvaguardia dell’ambiente e dei lavoratori sono spesso carenti. Sarebbe quindi importante accertarsi che questo aspetto sia gestito in modo etico. La filiera dovrebbe essere poi strutturata in modo da ridurre al minimo gli sprechi, con il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti di produzione.”

E per quanto riguarda il benessere degli animali?

“Le gabbie di ingrasso dei tonni hanno di solito un diametro pari a circa 50 metri – continua l’esperto – ed è importante evitare il sovraffollamento, sia per garantire un certo benessere agli animali, sia perché in caso diverso ne risente anche la qualità delle carni. L’Europa è orientata a sostenere l’acquacoltura, attività che, se gestita correttamente, può essere sostenibile dal punto di vista ambientale. In ogni caso, non ritengo che il divieto di tali attività sia la strada più utile: credo invece nella necessità di una regolamentazione equilibrata, capace di contemperare gli interessi ambientali con i fabbisogni alimentari legati al consumo umano. Una governance responsabile – più che un divieto – è ciò che può assicurare sostenibilità, tutela della risorsa e continuità produttiva.”

Qualcuno potrebbe obiettare che, anziché destinare i fondi del Pnrr alla produzione di un alimento “di lusso”, con impianti che hanno un impatto ambientale non trascurabile, sarebbe meglio destinarli allo sviluppo di tecnologie produttive di sicura sostenibilità. Si potrebbe pensare, per esempio, allo sviluppo di filiere di utilizzo dei pesci poveri che abbondano nei nostri mari, però forse manca la domanda. Il punto è questo: se tutti vogliamo mangiare tonno rosso e questo rappresenta una ricchezza dei nostri mari, pare interessante l’idea di allevarlo nel nostro Paese. In alternativa, per ridurre l’impatto ambientale, dovremmo consumarne meno e riscoprire specie simili che possono essere pescate in modo sostenibile, per esempio il tonnetto alletterato, come suggerisce la guida del WWF.

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