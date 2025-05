Ogni anno in Italia si buttano via decine di chili di cibo a persona, e uno dei motivi principali è la scarsa comprensione delle informazioni riportate in etichetta. Molti consumatori ancora non sanno distinguere tra la data di scadenza e il termine minimo di conservazione (TMC), e finiscono per gettare alimenti ancora perfettamente sicuri da mangiare.

Scadenza vs TMC

La data di scadenza si trova su prodotti molto deperibili (come pesce crudo, carne, formaggi freschi…) e si presenta con la dicitura “da consumare entro”: questa indicazione va rispettata rigorosamente, perché una volta superata il cibo potrebbe diventare pericoloso.

Il TMC, invece, è indicato con la frase “da consumarsi preferibilmente entro”, una formula che spesso induce a pensare che dopo la data il prodotto sia da buttare, ma non è così. Trascorso il termine, infatti, il prodotto può aver perso parte delle sue caratteristiche sensoriali (gusto, aroma, consistenza), ma generalmente non comporta rischi per la salute, se conservato correttamente e se non presenta alterazioni di aspetto, odore o gusto evidenti.

Per aiutare i consumatori a orientarsi, abbiamo sintetizzato in una pratica tabella (vedi sotto) le indicazioni su una serie di alimenti freschi e confezionati: quando si possono consumare anche oltre la data indicata in etichetta e quando invece è meglio non rischiare.

Il problema del frigorifero

Attenzione però: quando si tratta di prodotti refrigerati, le indicazioni della tabella valgono solo se si rispetta la temperatura di conservazione che, a seconda degli alimenti, oscilla da 1-2°C sino a 4-5°C, sia durante il trasporto, che quando il cibo è nei banchi frigo del punto vendita e nel frigorifero di casa.

Uno dei punti di maggior criticità riguarda proprio i frigoriferi domestici che in Italia hanno una temperatura media di 7,4°C come riporta un recente studio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (ne abbiamo parlato in questo articolo). La validità della tabella è quindi strettamente correlata alla temperatura dell’elettrodomestico di casa che varia nelle diverse zone.

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1