“Mentre l’Italia rimane il più forte oppositore dell’implementazione dell’etichetta a semaforo Nutri-Score in Europa, è interessante vedere prodotti italiani fieramente (e volontariamente) etichettati con un Nutri-Score A.” Inizia così, un post su LinkedIn di Igor Pravst, un ricercatore sloveno nell’ambito della Nutrizione e salute pubblica, che durante un viaggio in Spagna ha fotografato una bottiglia di acqua San Pellegrino con l’etichetta a semaforo francese, anche se curiosamente in bianco e nero, invece che a colori. Viene spontaneo farsi tre domande: cosa ci fa il Nutri-Score su una bottiglia d’acqua minerale? Perché è in bianco e nero? Perché c’è l’etichetta a semaforo su un prodotto italiano?

San Pellegrino e il Nutri-Score

Anche se può sembrare strano, si può utilizzare il Nutri-Score anche sulle bottiglie di acqua, che è anche l’unico prodotto della categoria bevande a poter vantare una ‘A’ verde scuro. Il fine è quello di segnalare a consumatori e consumatrici che l’acqua –senza aromi o altri ingredienti – è la migliore bevanda in assoluto per la nostra salute: un messaggio semplice, ma che ancora serve ripetere.

Anche il fatto che sia in bianco e nero, seppure poco comune, non è strano. Si tratta infatti di una versione semplificata e autorizzata del Nutri-Score, che si può utilizzare per migliorarne la leggibilità su determinati tipi di etichette con colori limitati.

Per quanto riguarda la presenza del Nutri-Score su un prodotto italiano, la spiegazione è molto semplice: San Pellegrino è di proprietà di Nestlé, che utilizza l’etichetta a semaforo francese da anni. La stessa cosa vale per Acqua Panna. Il Nutri-Score, infatti, è presente su tutte le bevande del gruppo (acqua compresa) dalla fine del 2021 vendute in otto Paesi europei, ma anche su altri marchi italiani che ha acquisito, come Buitoni.

I marchi italiani che usano l’etichetta a semaforo

Ma anche se San Pellegrino non fosse di proprietà straniera, non ci sarebbe nulla di strano se utilizzasse il Nutri-Score fuori dal nostro Paese. Ci sono aziende italiane che lo fanno da anni. Nell’elenco delle imprese che hanno adottato l’etichetta pubblicato da Santé Publique France (aggiornato a gennaio 2025) abbiamo contato almeno 13 aziende italiane. C’è Barilla, che però lo utilizza solo sul suo marchio francese di panificati Harrys. Altre aziende invece lo espongono sul loro brand di punta, come Cirio, Giovanni Rana, Mutti e Patamore.

Queste aziende usano il Nutri-Score fuori dall’Italia già da anni (lo facevano già nel 2022, quando ne abbiamo scritto in questo articolo). Nel frattempo se ne sono aggiunte altre. Stiamo parlando dei brand Pedon e Natù di Rigoni di Asiago, dei sottoli Neri, ma anche dei marchi di conserve Fragassi e Campo, che produce anche pasta, come Casa Prencipe, di My Instant Pasta di Pasta Cuniola, e della frutta disidratata Vitaina.

Azienda Marchi Barilla Harrys Casa Prencipe Casa Prencipe (*) Conserves France Cirio Coop Campo Campo (*) Mutti Mutti Neri Industria Alimentare Neri (*) Nestlé Acqua Panna Buitoni San Pellegrino Pasta Cuniola My Instant Pasta (*) Pastificio Rana Giovanni Rana Patamore Patamore Pedon Pedon (*) Rigoni di Asiago Natù Verde Abruzzo Srl Fragassi (*) Vitaina Italia Srl Vitaina (*)

(*) Marchi di cui non abbiamo trovato immagini con il Nutri-Score

© Riproduzione riservata Foto: Igor Pravst