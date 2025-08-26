A distanza di 300 giorni dalla richiesta del Fatto Alimentare all’Antitrust di censurare gli spot pubblicitari dell’acqua minerale San Benedetto dove compare la scritta ‘Ecogreen CO2 impatto ZERO’ e anche la commercializzazione delle bottiglie con la medesima scritta sull’etichetta, l’azienda “ha modificato la propria comunicazione commerciale” relativa a “etichette/packaging/sito web/spot, tra l’altro, eliminando del tutto la dicitura “CO2 IMPATTO ZERO”. San Benedetto ha anche modificato “i claim che erano ad esso associati” e il sito You Tube.

Stop agli spot

“L’azienda – precisa l’Antitrust – ha rimosso i profili di possibile scorrettezza di asserzioni e vanti ambientali – i cosiddetti green claim – utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen. In particolare, sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet www.sanbenedetto.it e in alcuni spot/video promozionali presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra o addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente.”

La sparizione dello spot e il cambiamento delle etichette sono frutto di un concordato fra Antitrust e l’azienda (tecnicamente denominato “moral suasion”), ovvero un protocollo che non comporta l’accertamento della scorrettezza della condotta oggetto della procedura medesima.

Greenwashing

La metodologia di valutazione utilizzata da chi effettua asserzioni ambientali deve essere trasparente documentata perché chi acquista i prodotti deve essere rassicurato dalla validità di tali asserzioni. Il concetto viene ribadito anche dalla direttiva europea sul greenwashing che l’Italia deve ancora recepire. In ogni caso lo spot è cambiato e anche l’etichetta perché la dicitura ‘Impatto zero’ riportata in etichetta e nello spot tv dell’acqua minerale San Benedetto è una terminologia scorretta riferita alla bottiglia di acqua minerale perché tutte le attività produttive comportano un impatto.

Lo Iap non è d’accordo!

Il Fatto Alimentare ha chiesto l’anno scorso al Comitato di controllo dell’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria di censurare lo stesso spot e anche la modifica delle etichette, ma l’Istituto non ha ritenuto valide le nostre argomentazioni.

La decisione dell’Antitrust è molto importante ma c’è una criticità. San Benedetto in questi anni ha convinto attraverso massicce campagne pubblicitarie e le diciture sulle etichette milioni di consumatori che la sua acqua minerale risultava più ecologica di altre.

Questo comportamento di acquisto è molto difficile da modificare perché solo un ristretto numero di consumatori leggerà la notizia del cambio d’etichetta e dell’interruzione degli spot. Le decisioni dell’Antitrust dovrebbero essere rilanciate a spese dell’azienda sui media attraverso spot e annunci sui siti e i giornali.

