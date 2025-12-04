L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha emesso un’ingiunzione (n. 33/25 del 17/11/2025) contro la società ESI Srl per la pubblicità televisiva dell’integratore alimentare Immunilflor. Lo spot, diffuso sul canale Canale 9 nel mese di ottobre 2025, è stato ritenuto manifestamente contrario agli articoli 2 (Comunicazione Commerciale Ingannevole) e 23bis (Integratori alimentari e prodotti dietetici) del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Lo spot dell’integratore contestato

Il messaggio pubblicitario, volto a promuovere Immunilflor, è incentrato sullo slogan “Per rafforzare le difese immunitarie”. Nella scena, una donna, inizialmente molto vestita, risponde a una voce fuori campo di doversi ‘coprire’ per le difese immunitarie. Lo speaker suggerisce allora di provare l’azione di Immunilflor come integratore alimentare di origine naturale “per la normale funzione del sistema immunitario”. La donna, tolti gli abiti in eccesso, conclude con un enfatico “Funziona!”

Secondo il Comitato di Controllo, la comunicazione nel suo complesso è ingannevole poiché attribuisce al prodotto un’efficacia che trascende la natura di un semplice integratore alimentare. Nonostante la voce fuori campo parli di un’azione di supporto, la scritta in sovrimpressione – che suggerisce un vero e proprio ‘rafforzamento’ delle difese – prevale nel messaggio, potendo indurre il consumatore a credere che l’uso del prodotto sia sufficiente a tale scopo.

Lo IAP ha sottolineato che tale ambiguità viola i principi di chiarezza e trasparenza, in particolare trattandosi di un messaggio destinato a un pubblico “particolarmente sensibile”, come quello interessato a temi di salute e benessere.

© Riproduzione riservata Foto: Spot Immunilflor