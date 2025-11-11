Lo spot di Estathé Ferrero trasmesso in TV e online in settembre, che mostra una madre in un contesto idilliaco e spensierato offrire la bevanda al proprio figlio di 7-8 anni come merenda rinfrescante, non va bene e deve cambiare. Lo ha deciso il Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che, a seguito di un esposto inviato da Il Fatto Alimentare, è intervenuto presso l’azienda invitandola ad una modifica del messaggio, che veicola il consumo quotidiano di una bevanda ricca di zuccheri, come merenda per l’infanzia, senza tener conto delle conseguenze nutrizionali.

Il punto centrale della contestazione del Fatto Alimentare riguarda il contenuto zuccherino della bevanda, pari a 19,5 grammi di zuccheri per ogni brick bottle. Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) stimano per bambini un apporto di zuccheri aggiunti o liberi pari al 10% del fabbisogno calorico giornaliero, ma consigliano di ridurre al 5% come soglia prudenziale, una sola porzione di Estathé Ferrero deteinato copre quasi il 50% del limite consigliato, e quasi il 100% del tetto prudenziale.

Esagerata presenza di zucchero

Lo spot della Ferrero — oltre a promuovere un consumo ‘quotidiano’ implicito della bevanda — lo fa attraverso immagini che legano il prodotto a momenti di gioco, condivisione e famiglia, amplificando l’effetto formativo verso i più piccoli. Una sola porzione di Estathé deteinato contiene l’equivalente di circa due merendine (un plumcake o un panino al latte farcito ne contengono 8-12 g). Bisogna poi considerare che spesso la bevanda non sostituisce la merenda, ma si somma.

Un consumo di zuccheri spropositato, se si considera che i bambini in genere iniziano la giornata con una colazione che include già biscotti, cereali, yogurt zuccherati o creme spalmabili. È per questo che i pediatri e le linee guida invitano a limitare fortemente le bevande zuccherate: perché si tratta di “calorie vuote” che saturano i fabbisogni di zucchero senza offrire alcun beneficio nutrizionale.

Il Comitato di Controllo dello IAP ha sollevato osservazioni nei confronti dell’inserzionista, richiedendo un “ripensamento sull’impostazione comunicazionale” in quanto “può dare adito, al di là delle intenzioni, a non escludere un consumo quotidiano del prodotto, il quale, essendo ricco in zuccheri, richiede che la sua pubblicizzazione tenga conto della necessaria considerazione delle implicazioni dietetiche”. Ferrero ha comunicato allo IAP che la campagna è cessata e che terrà conto dei rilievi in future programmazioni.

