Abbiamo presentato all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) una richiesta di censura dello spot televisivo e online di Estathé deteinato Ferrero. La pubblicità mostra bambini di circa 7-8 anni mentre corrono, giocano e consumano la bevanda, che viene proposta come una merenda. Le immagini trasmettono un messaggio gravemente diseducativo, in contrasto con le raccomandazioni pediatriche e con le linee guida nutrizionali. Nello spot una madre offre la bibita al figlio in un contesto spensierato, normalizzando il consumo di una bevanda zuccherata come opzione appropriata per i più piccoli. Un messaggio che rischia di minare l’impegno di famiglie e pediatri nella lotta all’obesità infantile.

Un problema di zuccheri

Il nodo centrale della contestazione è la quantità di zucchero contenuta in una confezione da 250 ml di Estathé, pari a 19,5 grammi, equivalenti a circa 79 kcal. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) raccomandano di non superare il 10% dell’energia giornaliera di zuccheri liberi, e di ridurli ulteriormente al 5% come soglia prudenziale per una maggiore tutela della salute. Per un bambino di 7-8 anni con un fabbisogno medio di 1.700 kcal al giorno, vuol dire un tetto massimo di 42-43 g di zuccheri, con una soglia prudenziale di circa 20 g.

Una brick bottle di Estathé da 250 ml copre da sola quasi il 50% dell’assunzione massima raccomandata per gli zuccheri liberi (*) se si considera il limite massimo e quasi il 100% se si considera il valore prudenziale! In pratica, con una sola porzione, un bambino assume zuccheri equivalenti a circa due merendine (un plumcake o un panino al latte farcito contengono in media 8-12 g). Bisogna però considerare che spesso la bibita non sostituisce la merenda, ma si aggiunge a essa.

Il rischio educativo

Lo spot non è soltanto una promozione commerciale ma, soprattutto quando va in onda con una frequenza elevata come accade spesso con le pubblicità Ferrero, si può considerare a tutti gli effetti un potente strumento di formazione culturale. Associare una bevanda zuccherata a momenti di gioia e condivisione in famiglia e con i coetanei rischia di vanificare gli sforzi di educazione alimentare messi in atto da scuole, pediatri e genitori.

Nota

Gli zuccheri liberi comprendono lo zucchero da tavola, il miele e gli sciroppi (acero, agave, datteri, ecc.), tutti gli zuccheri aggiunti dei prodotti confezionati e gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi, nei frullati e nelle puree di frutta (in quanto ‘liberati’ dalla loro matrice naturale).

© Riproduzione riservata – Foto: sito e spot Ferrero