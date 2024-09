L’azienda San Benedetto commercializza le bottiglie d’acqua minerale San Benedetto con un’etichetta dove compare la scritta “Ecogreen” affiancata dalle parole “CO2 impatto ZERO”. La stessa acqua viene pubblicizzata con uno spot (visibile in questo video e in quest’altro) andato in onda più volte su La 7 Tv, in prima serata durante l’estate 2024.

La scritta “Ecogreen”, composta presumibilmente dall’abbinamento delle parole “Ecologico” e “Green”, associa concetti riferiti all’ambiente e aiuta a catturare l’attenzione del consumatore. Si tratta di termini che non hanno alcun riscontro. Parole che non dovrebbero essere utilizzate nella comunicazione commerciale in quanto attribuzioni generiche riferite all’ambiente e concetti astratti non misurabili. Il termine “Ecogreen” è un rafforzativo usato per sottolineare un concetto inesistente e privo di valore.

Al contrario termini come Zero Waste o Net Zero: usati per indicare la volontà di massimizzare il riciclaggio, minimizzare i rifiuti, ridurre il consumo e dire che i prodotti sono progettati per essere riutilizzati, riparati o riciclati nuovamente sono concetti considerati accettabili, perché legati a prospettive possibili dove i rifiuti sono tutti riciclati/recuperati o dove si arrivi al Net Zero in accordo agli standard esistenti.

Definizioni che confondono i consumatori

Le definizioni “Ecogreen” e “CO2 impatto ZERO” essendo estremamente generiche confondono le idee al consumatore che pensa a una linea di acqua minerale che non impatta con la natura e questo concetto è ingannevole. Se si vogliono usare queste parole occorre indicare un riferimento che però non compare sull’etichetta e nemmeno sul sito della San Benedetto, che si limita a citare come giustificazione una “compensazione della CO2”. Si tratta di parole vaghe che non possono essere considerate accettabili in virtù dei requisiti previsti dalla norma ISO 14021/2016 sulle autodichiarazioni di natura ambientale riconosciute e adottate in modo volontario in tutti i Paesi UE.

La norma riguarda le asserzioni ambientali auto-dichiarate effettuate dalle imprese per i loro prodotti (effettuate da fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori senza certificazione di terza parte indipendente) spesso collocate sui prodotti e sui loro imballaggi, le auto-dichiarazioni non si militano all’etichetta ma comprendono le asserzioni ambientali divulgate anche mediante pubblicità, pubblicazioni, internet o rapporti commerciali. Il testo rappresenta uno strumento fondamentale per i fabbricanti e le imprese che intendono comunicare – nel miglior modo possibile – l’impatto ambientale dei prodotti. La norma fornisce un elenco di requisisti generali da osservare per le asserzioni ambientali self-declared, descrive i termini comunemente utilizzati e fornisce le qualifiche per l’utilizzo. Descrive inoltre una metodologia generale di valutazione e di verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate.

Il rischio greenwashing

La metodologia di valutazione utilizzata da chi effettua asserzioni ambientali deve essere trasparente documentata perché chi acquista i prodotti deve essere rassicurato dalla validità di tali asserzioni. Il concetto viene ribadito anche dalla direttiva europea sul greenwashing che l’Italia deve ancora recepire. Poi c’è il problema del significato della definizione “Impatto zero” riportata in etichetta e nello spot tv dell’acqua minerale San Benedetto. Si tratta di termini scorretti se riferiti alla bottiglia di acqua minerale perché tutte le attività produttive comportano un impatto.

Il solo fatto che sul sito di San Benedetto si parli di compensazione della CO2 riferendosi all’acqua minerale, vuol dire che l’impatto c’è e che viene compensato con l’acquisto di crediti di carbonio. Sempre riferendosi alle norme ISO va sottolineato che le affermazioni in etichetta dovrebbero essere fatte in accordo alla ISO 14026 “Etichettatura e dichiarazioni ambientali – Principi, requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull’impronta ambientale (ecological footprint)”. La norma fornisce requisiti e linee guida per i programmi di comunicazione dell’impronta ambientale (ecological footprint), oltre ai requisiti per le procedure di verifica. La comunicazione dell’impronta ambientale (ecological footprint) è quindi destinata esclusivamente a promuovere la diffusione di informazioni sul prodotto credibili e non fuorvianti.

I claim vietati

Al riguardo vale la pena ricordare che secondo il Conai i green claims come quelli presenti sulle bottiglie di acqua minerale San Benedetto “sono autodichiarazioni che il produttore trasmette al mercato per comunicare le caratteristiche ambientali di un prodotto, e possono quindi essere strumenti adottati per orientare le scelte del consumatore: si tratta pertanto di pratiche commerciali”. Il Conai prosegue nel suo sito dicendo che “La UNI EN 14021 ha l’obiettivo di armonizzare le autodichiarazioni ambientali dei prodotti, al fine di comunicare solo messaggi corretti, dimostrabili, veritieri, e che abbiano valenza scientifica. Questi principi sono infatti fondamentali quando si parla di green claims e in generale di pratiche commerciali per evitare il rischio di “greenwashing”, vale a dire una comunicazione non veritiera, ingannevole, non scientificamente verificabile; aspetti considerati anche nel Codice del Consumo“.

Il Conai continua “A tal riguardo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – con provvedimento n. 28060 del 20 dicembre 2019 – ha chiarito che i claim ambientali “devono riportare i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto”, e che “un corretto claim ambientale dovrebbe veicolare informazioni adeguatamente documentate, scientificamente ‘verificabili’ e circoscritte a specifici aspetti verificabili in chiave comparativa rispetto a prodotti omogenei”.

Le frasi da non usare

Il testo del Conai poi indica le frasi da non utilizzare.

100% riciclabile. Le caratteristiche di un imballaggio ne determinano o meno la riciclabilità, che non può essere misurata. Pertanto non ha alcun senso accompagnare a questa caratteristica una misura percentuale.

Utilizzo di marchi non ufficiali e/o autoprodotti per comunicare la sostenibilità dell’imballaggio. La proliferazione di marchi e messaggi ambientali genera una maggiore confusione nel consumatore. È importante fare riferimento a uno standard per adottare un linguaggio e un codice univoco e comprensibile per i consumatori.

Le dichiarazioni che non riportano informazioni attendibili e a supporto di quello che si dichiara, così come le informazioni vaghe, poco chiare, non significative. Ad esempio, dichiarazioni generiche quali “Imballaggio sostenibile/ecologico/a ridotto impatto ambientale/a impatto zero/eco-friendly/amico dell’ambiente/green/naturale” non sono attendibili se non validate da dati e criteri scientifici.

Impatto zero è scorretto

Sarebbe quindi corretto usare sull’etichetta delle bottiglie di acqua San Benedetto il termine “Carbon neutral” al posto di “Impatto zero”, anche se risulta meno efficace per catturare l’attenzione dei consumatori di acqua minerale sensibili ai temi ambientali. Il ricorso della San Benedetto alla compensazioni delle proprie emissioni con crediti di carbonio, porta inevitabilmente a considerare il prodotto “Carbon neutral” e non a “Impatto zero”.

La stessa San Benedetto in questo video su You Tube spiega come l’azienda cerchi in tutti i modi di essere rispettosa dell’ambiente nelle fasi di produzione e, a proposito dell’impatto ambientale delle bottiglie, parla sempre di “Carbon neutral” e mai di “Impatto zero”. C’è di più l’etichetta dell’acqua minerale San Benedetto che si vede nel video sopra citato riporta la dicitura “Carbon neutral” e “bottiglia in plastica riciclata ” senza riferimenti all’impatto zero come invece risulta dall’attuale dicitura.

“Impatto zero CO2” fuorviante

Le dichiarazioni di San Benedetto dovrebbero comunque risultare in accordo anche con la norma ISO 14068-1:2023 sulla Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality. La norma precisa quali devono essere i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la neutralità carbonica attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio.

Il termine “Impatto zero CO2” è quindi fuorviante per il consumatore, che può essere indotto a cambiare criterio di acquisto influenzato da una bottiglia di acqua minerale che non ha impatto rispetto alle altre che semplicemente compensano le emissioni di CO2 ma non sono a impatto zero. Alla luce di queste considerazioni Il Fatto Alimentare ha chiesto al Comitato di controllo dell’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria la censura dello spot e la sostituzione delle etichette usate da San Benedetto.

