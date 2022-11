Se il salame fresco mi arriva dopo 5 giorni, addio catena del freddo. La testimonianza di una lettrice

In redazione è arrivata la testimonianza di una lettrice sulla spiacevole esperienza con l’acquisto online di salumi e formaggi freschi, che in teoria dovevano essere trasportati in modo da mantenere una temperatura refrigerata.

Scrivo in merito a quanto mi è accaduto di recente acquistando tramite dei siti web degli alimenti in particolare: salumi. La spedizione è stata inviata un giovedì con tempo di consegna stimato un giorno. Peccato che io viva in Sardegna e il corriere, non lavorando il sabato e il festivo, mi ha consegnato la merce solo il lunedì successivo. Al momento dell’apertura del pacco, l’unico alimento che riportava una cura nella conservazione a temperatura controllata (si fa per dire) era uno spicchio di parmigiano, il quale era stato riposto all’interno di una borsa termica con delle buste di ghiaccio (oramai calde). Il trasporto è avvenuto tramite un corriere nazionale e non refrigerato.

Ho quindi inviato una prima mail al distributore, il quale in breve tempo mi ha risposto dicendomi che “tutti i prodotti sono stagionati e non devono sottostare al trasporto refrigerato”. Al che ho ribattuto che nutrivo qualche dubbio, in quanto le etichette di alcuni prodotti riportavano come temperatura di conservazione 0-4°C o 0-7°C. A questa seconda mail hanno riposto dopo una settimana specificandomi quanto segue: “Le temperature di trasporto non sono le stesse di conservazione”.

Ovviamente questo lo so anche io e il problema non me lo sarei neppure posto se il prodotto fosse arrivato in un giorno, ma ci ha messo ben 5 giorni!

Maria Grazia

