I supermercati Basko hanno segnalato il ritiro da parte del fornitore di un lotto di caramelle gusto frutta a marchio Nerds Fruit. Il motivo indicato sull’avviso è il superamento del limite di legge per il colorante curcumina (E100), riscontrato nell’ambito di un controllo ufficiale. Come si legge sulla notifica RASFF 2026.2853, nella caramelle sono presenti 399 mg/kg di curcumina, a fronte di un massimo consentito di 300 mg/kg. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 141 grammi, con il numero di lotto 5024FTX134-07920073814 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/07/2026.

L’azienda Bison European Partners SL, con sede a Valencia (Spagna), ha importato e distribuito in Europa le caramelle ritirate. Casa del Dolce Srl ha distribuito il prodotto in Italia e ne ha richiesto il ritiro.

Il rischio per consumatori e consumatrici non è considerato serio.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 68 richiami e ritiri, per un totale di 163 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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