Il Ministero della Salute lo scorso venerdì ha diffuso diversi avvisi. Il primo riguarda un richiamo per rischio microbiologico per un lotto di Capofreddo in balla (una specie di soprassata). Il salume è stato richiamato per una possibile presenza di Listeria.

Il lotto interessato è il numero 020125, con data di scadenza 02/01/2025, venduto in confezione da 5/6 chili, ed è commercializzato da Rossi SRL a socio unico. L’azienda Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna SS Società agricola ha prodotto, per conto di Rossi SRL, il salume richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Via Nazionale 2/2, 52019 Laterina – Pergine Valdarno (AR) (numero dello stabilimento: IT 9/084).

Un secondo avviso riguarda un richiamo per rischio microbiologico di tre lotti di Vongole o lupini (Chamelea gallina) della marca “L’acquachiara un mare di freschezza”. Il motivo del richiamo è l’errata indicazione della data di confezionamento e della data di scadenza a causa di un malfunzionamento del software.

Il lotto richiamato è il numero A5962. Le date corrette sono: confezionato il: 26/11/24 (e non il 23/11/2024); scade il: 01/12/24 (e non il 28/12/24).

Il lotto richiamato è il numero A6020. Le date corrette sono: confezionato il: 27/11/24 (e non il 23/11/2024); scade il: 02/12/24 (e non il 28/12/24).

Il lotto richiamato è il numero A6027. Le date corrette sono: confezionato il: 28/11/24 (e non il 23/11/2024); scade il: 03/12/24 (e non il 28/12/24).

Le vongole sono tutte vendute in vaschette di plastica trasparente da 500 grammi, e il produttore è l’azienda L’acquachiara SRL con sede dello stabilimento in Via Maestri del Lavoro, 1, 30015 Chioggia (VE) (numero dello stabilimento IT 560 CSM CE).

Un terzo avviso riguarda un richiamo per rischio microbiologico di un lotto di Insalata capricciosa a marchio Conad. Anche in questo caso il motivo del richiamo è l’errata indicazione della data di scadenza. Il lotto richiamato è il numero 24304, venduto in vaschette di plastica da 200 grammi. La data corretta è: scade il: 29/12/2024 (e non il 29/12/2025).

L’azienda Santori & Schilirò S.r.l. ha prodotto, per conto di Conad, l’Insalata capricciosa richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in Via Garganelli,18- 40065Pianoro(BO) (numero dello stabilimento: T 2366 CE). L’azienda specifica che il prodotto è sicuro fino alla data del 29/12/2024, oltrepassata questa data, li prodotto non è più sicuro e deve essere restituito al punto vendita dell’acquisto.

Il Ministero ha pubblicato anche un aggiornamento per il richiamo del formaggio Dop Puzzone di Moena di Predazzo e Moena Dop, per la possibile presenza di Escherichia coli STEC. Il Caseificio Sociale di Predazzo e Moena S.C.A situato in via Fiamme Gialle 48, Predazzo (TN) che ha prodotto il formaggio ha richiamato altri lotti. Ecco qui di seguito tutti i lotti richiamati:

24080, 24084, 24094, 24099, 24103, 24115, 24124, 24125, 24126, 24132, 24134, 24136, 24138, 24141, 24153, 24157, 24158, 24160, 24161, 24163, 24164, 24166, 24167, 24043, 24044, 24045, 24046, 24047, 24048, 24049, 24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24058, 24059, 24060, 24061, 24062, 24063, 24064, 24065, 24066, 24067, 24068, 24069, 24070, 24071

