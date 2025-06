Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami: il primo provvedimento riguarda vongole con biotossine algali, il secondo liquirizia in polvere con micotossine.

Il richiamo delle vongole

Il Ministero ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di vongole cuore (Cerastoderma spp.) e di vongole veraci (Ruditapes decussatus) a marchio Nieddittas. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la comunicazione da parte del fornitore della presenza di biotossine lipofiliche algali oltre i limiti di legge, con il conseguente blocco della zona di raccolta. Il Ministero della Salute ha pubblicato il provvedimento nel pomeriggio del 03/06/2025, con un ritardo di cinque giorni rispetto alla data indicata sul provvedimento, 29/05/2025.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Vongole cuore (Cerastoderma spp.), in reti da 1 kg, appartenenti ai lotti 251133-23 confezionato il 23/05/2025 e 251142-24 confezionato il 24/05/2025;

Vongole veraci (Ruditapes decussatus), in reti da 1 kg, appartenente ai lotti 251134-26 confezionato il 26/05/2025, 251141-28 confezionato il 28/05/2025, 251134-27 confezionato il 27/05/2025, 251165-28 confezionato il 28/05/2025, 251134-28 confezionato il 28/05/2025, e 251165-29 confezionato il 29/05/2025.

L’azienda Cooperativa di Pesca Marceddi ha fornito le vongole richiamate a Cooperativa Pescatori Arborea Scarl. Lo stabilimento di confezionamento si trova in località Corru Mannu, ad Arborea, in provincia di Oristano (marchio di identificazione CPA IT37 CSM CE).

Il richiamo della liquirizia

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo da parte del produttore di due lotti di liquirizia in polvere bio a marchio Ioboscovivo. La ragione indicata sull’avviso è la presenza della micotossina ocratossina A in quantità superiori ai limiti consentiti rilevata durante controlli di qualità. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, appartenenti ai lotti 021026 con il termine minimo di conservazione (TMC) 02/10/2026 e 050526 con il TMC 05/05/2026. Anche in questo caso, il Ministero ha segnalato il richiamo con un certo ritardo, soltanto ieri 3 giugno, oltre 10 giorni dopo alla data del provvedimento (22/06/2026).

L’azienda Ioboscovivo Srl ha prodotto la liquirizia in polvere richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sempione 26H, a Vergiate, in provincia di Varese.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

