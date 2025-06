Nel fine settimana i supermercati Carrefour hanno richiamato un lotto di filetti di acciughe in vasetto per rischio istamina, mentre il Ministero della Salute ha segnalato un lotto di vongole veraci per rischio microbiologico.

Il richiamo dei filetti di acciughe Carrefour

Carrefour, in via cautelativa, ha richiamato un lotto di filetti di acciughe di Sicilia in olio extravergine di oliva del proprio marchio Terre d’Italia. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di istamina. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 156 grammi, con il termine minimo di conservazione (TMC) 17/03/2026, corrispondente al numero di lotto.

L’azienda Pesce Azzurro Cefalù Srl ha prodotto i filetti di acciughe richiamati per GS Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Contrada Presidiana, a Cefalù, nella città metropolitana di Palermo (marchio di identificazione IT 779 CE).

Il richiamo delle vongole veraci

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di vongole veraci a marchio Mitilmare. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza di una carica di Escherichia coli superiore ai limiti consentiti. Il prodotto interessato è venduto in reti da 1 kg e 3 kg, con il numero di lotto 25DIT159.

L’azienda Mitilmare Golfo Gaeta Srl ha prodotto le vongole richiamate. Lo stabilimenti di produzione si trova sul Lungomare Giovanni Caboto 51, a Gaeta, in provincia di Latina (marchio di identificazione IT515CSM UE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

