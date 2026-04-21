Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto del vassoio per dolci rettangolari color argento a marchio Sweeping Party. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una non idoneità alla prova di migrazione globale. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 4 pezzi da 15,5×21,5 cm con il numero di lotto 0518. Nonostante il provvedimento sia datato 10/04/2026, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì 20/04/2026, con 10 giorni di ritardo.

L’azienda MV Tech Srl ha importato e distribuito il prodotto dalla Cina, dove è stato prodotto da Dongyang Junan Import and Export Co. Ltd – JLS Import and Export Co.

In via cautelativa, si raccomanda di non utilizzare i vassoi per dolci con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 79 richiami e ritiri, per un totale di 189 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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