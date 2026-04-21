Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto del vassoio per dolci rettangolari color argento a marchio Sweeping Party. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una non idoneità alla prova di migrazione globale. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 4 pezzi da 15,5×21,5 cm con il numero di lotto 0518. Nonostante il provvedimento sia datato 10/04/2026, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì 20/04/2026, con 10 giorni di ritardo.
L’azienda MV Tech Srl ha importato e distribuito il prodotto dalla Cina, dove è stato prodotto da Dongyang Junan Import and Export Co. Ltd – JLS Import and Export Co.
In via cautelativa, si raccomanda di non utilizzare i vassoi per dolci con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 79 richiami e ritiri, per un totale di 189 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos IA via NanoBanana (copertina), Ministero della Salute
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.
Sarà perché contengono dolci, sarà perché consumati a una festa, fatto sta che non ho mai pensato né mai sentito dire che questo tipo di contenitore potesse avere delle criticità. Ma come diceva Papa Pio XI “A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca” (e doveva essere uno un po’ esperto su dove sta’ il Bene e dove sta’ il Mal,e no?)