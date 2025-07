Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami precauzionali: si tratta di un lotto di un contorno di verdure surgelate di Eurospin con corpi estranei e di diversi lotti di uova fresche per rischio microbiologico.

Il richiamo del contorno surgelato Eurospin

Il Ministero ha diffuso il richiamo cautelativo da parte dell’operatore di un lotto del Contorno Delicato surgelato a marchio Delizie dal Sole di Eurospin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei vegetali, ovvero capsule di Xanthium orientale (nappola). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 450 grammi, con il numero di lotto LR127A e la data di scadenza 07/05/2027.

L’azienda Industrie Rolli Alimentari Spa ha prodotto il contorno di verdure surgelate per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Corradino d’Ascanio 2, ad Alanno, in provincia di Pescara.

Il richiamo delle uova fresche

Il Ministero della Salute ha anche pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Agricola Paneni. La ragione indicata è la sospetta presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 6 uova di vario calibro, con i numeri di lotto G1125, G1225, G1325, G1425, G1525, G1625, G1725, G1825 e G1925, e le date di scadenza dal 09/07/2025 al 17/07/2025. Nonostante il provvedimento sia datato 01/07/2025, il Ministero lo ha diffuso soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, 07/07/2025, dopo una settimana.

L’Azienda Agricola Paneni Luisa & C. Società Semplice ha prodotto le uova richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Augusto Persichetti 101, a Roma (marchio di identificazione IT Z1K3R CE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

