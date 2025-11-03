Il Ministero della Salute e i supermercati Decò hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di uova fresche biologiche di categoria A a marchio L’Uovo d’Oro. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta contaminazione da Salmonella enterica Enteritidis. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 2 pezzi e da 6 pezzi, con le date di scadenza dal 12/11/2025 al 26/11/2025, corrispondenti ai lotti di produzione.

L’azienda L’Uovo d’Oro Srl Società Agricola Unipersonale ha prodotto le uova biologiche richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale per Puglietta snc, a Campagna, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT D6T6L CE).

A scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare le uova bio con le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto, fa sapere l’azienda.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 225 richiami, per un totale di 513 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

