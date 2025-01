Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di tris di verdure prodotto da A.M.M. 53 Srl. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes rilevata nel corso di analisi di autocontrollo del distributore Coop Alleanza 3.0. Il prodotto in questione è venduto sottovuoto in vaschette di plastica trasparente da 350 grammi con il numero di lotto L358/24 e la data di scadenza 22/01/2025. Non sono disponibili immagini del prodotto perché, nel momento in cui scriviamo, il Ministero della Salute ha pubblicato il documento Rasff dell’allerta, invece dell’avviso di richiamo con fotografie.

L’azienda A.M.M. 53 Srl ha prodotto il tris di verdure richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in aia Gioberti 36, a Spresiano, in provincia di Treviso (marchio di identificazione UE IT M2V1X).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il tris di verdure con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 10 richiami, per un totale di 12 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

