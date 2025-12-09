Nei giorni scorsi, i supermercati Coop hanno richiamato un lotto di pesto per rischio microbiologico, mentre il Ministero della Salute ha segnalato trippa cotta per una contaminazione microbica nello stabilimento e salsa di fegato per allergeni non dichiarati.

Il richiamo del pesto senz’aglio Coop

I supermercati Coop hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di pesto fresco genovese senz’aglio a marchio Fior Fiore. Il motivo indicato è una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 130 grammi, con il numero di lotto 130 8001120665195. Nell’avviso di richiamo non è indicata una data di scadenza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Coop al numero verde gratuito 800 805580.

Il richiamo della salsa di fegato

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo da parte del produttore di 11 lotti di salsa di fegato prodotta da C.I.R Sas di Mecarelli Claudio & Co. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la mancata indicazione in etichetta dell’allergene acciughe (pesce). Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 250 grammi (formato take away) e da 1 kg, con i numeri di lotto L294/25, L295/25, L301/25, L302/25, L308/25, L309/25, L324/25, L315/25 L322/25, L323/25 e L329/25 con le date di scadenza dal 05/12/2025 al 09/12/2025.

L’azienda C.I.R Sas di Mecarelli Claudio & Co ha prodotto la salsa di fegato richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Strada di Sabbione 33, a Terni (marchio di identificazione IT CE 9-2425/L).

Il richiamo della trippa

Il Ministero, infine, ha diffuso anche il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di due lotti di trippa mista cotta a marchio La Vera Trippa Napoletana. Il motivo indicato è “presenza E. coli STEC/VTEC e Salmonella su prodotto e attrezzature”. Il prodotto coinvolto è distribuito in confezioni da varie pezzature destinate alle macellerie che lo vendono poi sfuso, con i numeri di lotto 26/11/2025 e 28/11/2025, corrispondenti alle date di produzione, e le date di scadenza 02/12/2025 e 03/12/2025.

L’azienda La Vera Trippa Napoletana da Gennaro e figli Srls ha prodotto la trippa richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova ia Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta (marchio di identificazione U150084CE000190).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 257 richiami, per un totale di 566 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

