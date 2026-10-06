Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di tranci di pesce spada a marchio Cedimar per la presenza di elevati livelli di mercurio. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 170 grammi (un trancio) con il numero di lotto 280926 e la data di scadenza 07/10/2026, e il numero di lotto 300926 e la data di scadenza 09/10/2026.

A produrre i tranci di pesce spada richiamati è stata l’azienda Cedimar Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Tecnica 17, a Elmas, nella città metropolitana di Cagliari (marchio di identificazione CE IT P776Q).

Si raccomanda di non consumare il prodotto con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati, in quanto “non commestibile”. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei tranci di pesce spada richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 202 richiami e ritiri, per un totale di 456 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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