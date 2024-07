Il Ministero della Salute ha pubblicato due nuovi richiami: quello di un lotto di trance di pesce spada congelato per rischio chimico e quello di un lotto di salamini italiani alla cacciatora per possibile rischio microbiologico.

Il richiamo del pesce spada

Il Ministero ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di trance di pesce spada irregolari congelate a marchio DIMAR. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la “presenza di mercurio superiore ai limiti di legge”. Il prodotto in questione è venduto sfuso, con il numero di lotto 24132-585 (lotto interno 24025560) e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/10/2026.

L’azienda Congelados Maravilla ha prodotto le trance di pesce spada richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in Puerto pesquero de lonja grandes peces y bajura, Ofic.15,Vigo, Pontevedra, Spagna.

Il richiamo dei salamini alla cacciatora

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salamini italiani alla cacciatora IGP affettati a marchio Viaggio nel Gusto. La ragione indicata è la possibile presenza di Listeria. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 80 grammi con il numero di lotto L023414223 e il TMC 19/08/2024.

Il Salumificio Fratelli Beretta Spa ha prodotto i salamini alla cacciatora richiamati per Trebon Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Fratelli Bandiera 12, a Trezzo sull’Adda, nella città metropolitana di Milano (IT 1550 L).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 147 richiami, per un totale di 417 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

