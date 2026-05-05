Dopo una settimana senza nessuna nuova segnalazione, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di tramezzini vicentini radicchio e porchetta a marchio Intrapan. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione di una positività al batterio Listeria monocytogenes (inferiore a 10 UFC/g), derivante dalla materia prima porchetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 140 grammi, con il numero di lotto 260408 e la data di scadenza 13/05/2026.

L’azienda Intrapan Srl ha prodotto i tramezzini vicentini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via S. Massimiliano Kolbe 26/28, a Thiene, in provincia di Vicenza.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i tramezzini vicentini radicchio e porchetta con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 86 richiami e ritiri, per un totale di 199 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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