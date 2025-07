Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Migross hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tramezzini farciti con prosciutto Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese a marchio Ibis. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 170 grammi, con il numero di lotto L.163 e la data di scadenza 17/07/2025.

L’azienda Italia Alimentari Spa ha prodotto i tramezzini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Marconi 3, a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova (marchio di identificazione CE IT 157 L).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i tramezzini farciti con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 128 richiami, per un totale di 348 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

