I supermercati Il Gigante hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano a marchio Fini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo la presenza, per errore, dell’etichettatura in lingua croata invece che in italiano. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto BL3252R e la data di scadenza 14/11/2025.

Il Gruppo Fini Spa a socio unico ha prodotto i tortellini crudo e parmigiano richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Confine 1583, a Ravarino, in provincia di Modena.

A scopo precauzionale, si raccomanda, in particolare alle persone allergiche, di non consumare i tortellini crudo e parmigiano con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 188 richiami, per un totale di 451 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

