Il Ministero della Salute, con un ritardo di quasi due mesi, ha segnalato i richiami da parte dell’operatore di sei tisane alla canapa vendute con i marchi Hemp Infusion e Tisanapa, e di una birra alla canapa a marchio Soul Rebel. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un novel food non autorizzato.

I prodotti richiamati

Tisana alla canapa e ribes nero Hemp Infusion, in confezioni da 15 grammi (10 filtri priamidali);

Tisana alla canapa e alchemilla Hemp Infusion, in confezioni da 15 grammi (10 filtri priamidali);

Tisana alla canapa, arancia e cannella Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa naturale Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa, timo e malva Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Tisana alla canapa, liquirizia e finocchio Tisanapa, in confezioni da 25 grammi;

Birra bionda alla canapa Soul Rebel, in bottiglie da 33 cL e 50 cL.

Sono interessati tutti i lotti e i termini minimi di conservazione (TMC) dei prodotti.

Tutti i prodotti richiamati sono stati commercializzati da CBWeed Srl, ma sono stati prodotti da aziende differenti. New Pack Srl ha prodotto le tisane a marchio Hemp Infusion nello stabilimento di via Zaniolo, a Mordano, nella città metropolitana di Bologna, mentre M.C.I. Srl Agricola ha prodotto quelle a marchio Tisanapa nello stabilimento di via Aureliana 7, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Il Birrificio Mazapegul, invece, ha prodotto la birra nello stabilimento di via Parri 2, a Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 201 richiami, per un totale di 471 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

