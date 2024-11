Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto della tavoletta di cioccolato fondente amarena e mandorle a marca Vialetto. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in tavolette da 100 grammi, con il numero di lotto L38D4 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/12/2025.

L’azienda La Suissa Srl ha prodotto le tavolette di cioccolato richiamate per Colussi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Serravalle 99, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare il cioccolato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono riportarlo al punto vendita di acquisto. Le persone che non sono allergiche al latte possono consumare la tavoletta di cioccolato in questione senza rischi. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 865143.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 242 richiami, per un totale di 612 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2