I supermercati Migross hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tastasale (pasta di salame fresco) prodotto da Poltronieri Salumi Sas. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza nel prodotto di corpi estranei in plastica di colore blu (vedi foto sotto). Il tastasale in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1924A e le date di scadenza 24/06/2024, 27/06/2024, 29/06/2024 e 01/07/2024 (aggiornamento del 28/05/2024).

L’azienda Poltronieri Salumi Sas ha prodotto il tastasale richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Molino di Sopra 6, Nogara, in provincia di Verona (marchio di identificazione CE IT 9 1362 L).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il tastasale con le date di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

