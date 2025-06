Il Ministero della salute ha diffuso due nuovi richiami per rischio microbiologico: il primo riguardo alcuni tartufi dolci, mentre il secondo interessa due salumi.

Il richiamo dei tartufi dolci

Il Ministero, come accennato sopra, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti di tartufi dolci venduti con i marchi Sal de Ibiza, Viani, Antica Torroneria Piemontese e con incarto anonimo. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presunta presenza di Salmonella.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Tartufo dolce al Flor de Sal e Caramello Sal de Ibiza, venduto in pezzi da 14 grammi, appartenente ai lotti numero L515-5 con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2026, e L521-1 con il TMC 30/05/2026;

Tartufo dolce al caramello salato Viani, venduto in pezzi da 14 grammi, appartenente ai lotti numero L516-2 con il TMC 30/04/2026, L518-3 con il TMC 30/05/2026, L519-2 con il TMC 30/05/2026, e L520-4 con il TMC 30/05/2026;

Tartufino e tartufo dolce al caramello e nocciole salate Antica Torroneria Piemontese, venduto in pezzi da 7 grammi e 14 grammi, appartenente ai lotti numero L519-4 con il TMC 30/05/2026, L516-2 con il TMC 30/04/2026, L520-4 con il TMC 30/05/2026, L522-4 con il TMC 30/06/2026, e L522-1 con il TMC 30/06/2026;

Tartufo dolce al caramello e nocciole salate, venduto in pezzi da 7 grammi con incarto anonimo, con il numero di lotto L 522-1 e il TMC 30/06/2026.

L’azienda Golosità dal 1885 Srl ha prodotto tutti i tartufi dolci richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Piana Gallo 48, a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Il richiamo dei salumi

Il Ministero della Salute ha anche pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto ciascuno di salame di Magliano e di mondiola o mortadella garfagnina a marchio Monte Argegna Salumi. In questo caso, la ragione indicata è la presenza di Listeria monocytogenes e Salmonella. I prodotti coinvolti sono venduti a peso (salame di Magliano) o in pezzi da 500 grammi (mondiola), con la data di produzione 03/04/2025, corrispondente al numero di lotto, e la data di scadenza 03/07/2025.

L’azienda Monte Argegna Salumi di Bertolini e Cecchi Srl ha prodotto i due salumi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via S. Andrea 3, frazione di Magliano, a Sillano Giuncugnano, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT 9-2561/L CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 106 richiami, per un totale di 316 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2