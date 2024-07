Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tartare di bovino adulto Scottona a marchio Lidl. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è una possibile contaminazione da Salmonella. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi (due pezzi) con il numero di lotto 26324TK e la data di scadenza 11/07/2024, ormai già trascorsa. Il Ministero della Salute, infatti, ha diffuso il richiamo solo nel tardo pomeriggio o nella serata di ieri, 11/07/2024, mentre Lidl non ha segnalato il provvedimento sul suo sito.

L’azienda Fiorani & C. Srl ha prodotto la tartare di Scottona richiamata per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Coppalati 52, a Piacenza (marchio di identificazione IT 592 S CE).

In via cautelativa, si raccomanda alle consumatrici e ai consumatori eventualmente ancora in possesso del prodotto, magari congelato, di non mangiare la tartare con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.

