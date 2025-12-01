I supermercati Il Gigante hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di snack per cani ‘Pure Snacks’ di pelle di bovino (in etichetta: Rinderkopfhaut, Beef Scalp) a marchio Happy Dog. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di una contaminazione microbiologica non meglio specificata. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 032027 006425 K e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2027.

L’azienda tedesca Interquell GmbH, titolare del marchio Happy Dog, ha prodotto lo snack per cani richiamato in uno stabilimento in Germania.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non somministrare ai propri cani lo snack con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 251 richiami, per un totale di 555 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

