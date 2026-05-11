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Un cucchiaio di legno pieno di semi di sesamo nero sopra una ciotola di legno piena di semi di sesamo nero
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di sesamo nero tostato a marchio Shirakiku. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rilevamento di un tenore di aflatossina B1 superiore al limite massimo consentito dall’UE. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 1 kg, con il numero di lotto DAE/RBSSR120825 e il termine minimo di conservazione (TMC) 17/08/2026.

L’azienda Dhaval Agri Exports LLP. ha prodotto i sesamo nero richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova a Bedi, nel distretto di Rajkot, nel Gujarat, in India. L’azienda NTC Wismettac Europe B.V ha importato il prodotto in questione in Europa.

Semi di sesamo nero tostato Shirakiku richiamo 11.05.2026
I semi di sesamo nero tostati a marchio Shirakiku richiamati per aflatossina B1 oltre i limiti

 

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il sesamo nero tostato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 89 richiami e ritiri, per un totale di 202 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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Graziella
Graziella
11 Maggio 2026 15:19

Grazie mille, dove l’hanno venduto questi semi di sesamo ?

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Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
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Reply to  Graziella
11 Maggio 2026 15:32

Il Ministero della Salute non diffonde mai il nome delle catene in cui un prodotto richiamato è stato venduto

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giova
giova
11 Maggio 2026 16:56

Ma non hanno ancora capito che i controlli van fatti prima dell’immissione in commercio?
Rispettando, ovviamente, i limiti che ogni Paese si dà per quella sostanza.

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