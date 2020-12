Coop ha diffuso il richiamo precauzionale di alcuni lotti di semi di sesamo nero bio Probios per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti. Il prodotto interessato è distribuito in sacchetti da 150 grammi con il numero di lotto L. 90365 e i termini minimi di conservazione (Tmc) 12/01/2021, 30/01/2021, 28/02/2021 e 01/03/2021.

Coop rende noto che il provvedimento interessa alcuni punti vendita delle Regioni Emilia Romagna, Marche, Puglia e Sicilia.

NaturaSì, invece, ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di semi di sesamo nero a marchio Fior di Loto, sempre per la presenza di ossido di etilene, che li rende non conformi alla regolamentazione europea. Il prodotto è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 90365 e i Tmc 12/01/2021, 04/04/2021 e 24/04/2021.

Sempre per l’impiego di semi di sesamo non conformi, NaturaSì ha segnalato anche il richiamo cautelativo di un lotto di frollini di farina di mais “Sabato” ON Orizzonte Natura Le Furezze. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto E333/54 e il Tmc 05/2021.

Il ministero della Salute, invece, ha pubblicato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di grissini ai 7 cereali I Ferraresi a marchio Antico Forno della Romagna, per la presenza di ossido di etilene in concentrazione superiore ai limiti di legge nei semi di sesamo contenuti in un semilavorato usato durante la produzione. Il prodotto interessato è distribuito in sacchetti da 250 grammi con i numeri di lotto 2046 e Tmc 11/04/2021, 2047 e Tmc 20/04/2021, 2048 e Tmc 26/04/2021, 2049 e Tmc 30/04/2021.

I grissini in questione sono stati prodotti da Aligrà Srl nello stabilimento di via dei Trasvolatori Atlantici 38/40, a Ferrara. Il ministero ha segnalato anche l'avviso di richiamo cautelativo di un lotto di pifferi al sesamo a marchio Trevisan, anche in questo caso per la presenza di ossido di etilene in concentrazione superiore ai limiti di legge nei semi di sesamo provenienti dall'India. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto L00824 e il Tmc 24/08/2021. I pifferi richiamati sono stati prodotti per Trevisan Srl da Monviso Group Spa nello stabilimento di Regione Moirane 8/A a Corneliano d'Alba, in provincia di Cuneo. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati e restituirli al punto vendita d'acquisto. Dal 23 ottobre, i semi di sesamo indiani con ossido di etilene oltre i limiti hanno causato il richiamo e il ritiro di oltre 130 prodotti nel nostro Paese, in alcuni casi anche in via del tutto precauzionale, in seguito all'allerta generalizzata. In Francia, si stima che i lotti richiamati siano stati circa 1.500. Fino ad ora sono stati coinvolti semi di sesamo, mix di semi, cereali e legumi, olio, piatti pronti, prodotti da forno, salse, snack dolci e salati, sia convenzionali che biologici, anche destinati a catering e ristorazione. Dal 1° gennaio 2020, Il Fatto Alimentare ha segnalato 216 richiami, per un totale di 276 prodotti, e 5 revoche. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.