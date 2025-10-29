MENU
Salsicce crude piccanti in una padella di ghisa con aglio peperoncino e rosmarino; concept: salsiccia
Richiami e ritiri

I supermercati Carrefour hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia toscana con peperoncino a marchio Viani. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza dell’allergene caseina, una proteina del latte. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi con il numero di lotto L12526508P e il termine minimo di conservazione (TMC) 29/11/2025.

L’azienda Salumificio Viani Srl ha prodotto la salsiccia toscana richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in località Cusona, a San Gimignano, in provincia di Siena.

Salsiccia toscana con peperoncino Viani richiamo 29.10.2025
La foto (non molto comprensibile) del prodotto allegata all’avviso di richiamo

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare la salsiccia toscana con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto è sicuro per le persone che non sono allergiche al latte.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

