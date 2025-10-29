I supermercati Carrefour hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia toscana con peperoncino a marchio Viani. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza dell’allergene caseina, una proteina del latte. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi con il numero di lotto L12526508P e il termine minimo di conservazione (TMC) 29/11/2025.

L’azienda Salumificio Viani Srl ha prodotto la salsiccia toscana richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in località Cusona, a San Gimignano, in provincia di Siena.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare la salsiccia toscana con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto è sicuro per le persone che non sono allergiche al latte.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 222 richiami, per un totale di 508 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

