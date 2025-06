Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsicce stagionate a marchio David Salumi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella infantis. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto da 300 grammi e sfuso, con il numero di lotto 02.04.25B e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/10/2025.

L’azienda David Salumi Srl ha prodotto le salsicce stagionate richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via IV Novembre 147, a San Venanzo, in provincia di Terni (marchio di identificazione IT B1R3X UE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le salsicce stagionate con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita dov’è stato acquistato.

