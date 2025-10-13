Il Ministero della Salute e le catene Penny Market e Tigros hanno segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di salsa tahini a marchio Prince Tahina. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di tracce dell’allergene soia non dichiarato in eitchetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto WFG2500916 e il termine minimo di conservazione (TMC) 23/09/2026.

L’azienda Prince Tahina Manufacturer Ltd. ha prodotto la salsa tahini richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova nell’area industriale Eilaboon, a Eilaboon, in Israele. Il prodotto è stato importato da Eurofood Spa.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare la salsa tahini con il numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Il consumo del prodotto non comporta rischi per le persone che non sono allergiche alla soia. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a info@eurofood.it

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 206 richiami, per un totale di 477 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

