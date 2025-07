La catena di supermercati Despar, in via cautelativa, ha richiamato tutti i lotti e le scadenze del salmone norvegese affumicato a proprio marchio. Il motivo indicato negli avvisi di richiamo è la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 50 grammi, 100 grammi, 200 grammi e 300 grammi.

L’azienda serba Kristal So d.o.o Natural Fish ha prodotto il salmone norvegese affumicato per Despar Italia Scarl. Lo stabilimento di produzione si trova in Nova industrijska zona bb, Krnješevci, in Serbia (marchio di identificazione RS 06026).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare il salmone norvegese affumicato a marchio Despar con tutti i numeri di lotto e le date di scadenza. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto, fa sapere la catena.

