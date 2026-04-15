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Fette di salmone affumicato con granella di pistacchio; concept: Lidl
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe Lidl. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto LC22606501 e la data di scadenza 21/04/2026.

L’azienda Compagnia del Mare Srl ha prodotto il salmone affumicato richiamato per Lidl Italia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via per Cassano Magnago, 120, a Busto Arsizio, in provincia di Varese (marchio di identificazione IT674UE).

Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl richiamo 15.04.2026
Il salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl richiamato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il salmone affumicato con pistacchio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 75 richiami e ritiri, per un totale di 185 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos IA via NanoBanana (copertina), Ministero della Salute

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