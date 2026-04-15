Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe Lidl. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto LC22606501 e la data di scadenza 21/04/2026.

L’azienda Compagnia del Mare Srl ha prodotto il salmone affumicato richiamato per Lidl Italia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via per Cassano Magnago, 120, a Busto Arsizio, in provincia di Varese (marchio di identificazione IT674UE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il salmone affumicato con pistacchio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 75 richiami e ritiri, per un totale di 185 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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