Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame stagionato a marchio Penserini Macelleria. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una non conformità microbiologica non meglio specificata. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da 300 grammi circa, con il numero di lotto 0109252 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/06/2026.

L’azienda Penserini Macellaria ha prodotto il salame stagionato richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Santa Lucia Villanova snc, a Macerata Feltria, in provincia di Pesaro e Urbino (marchio di identificazione UE IT K120V).

In via precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame stagionato con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

