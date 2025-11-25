Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un rischio microbiologico non meglio specificato. Il prodotto in questione appartiene al lotto di produzione 08/09/25. Tuttavia, il provvedimento, che è anche compilato a mano, non indica una data di scadenza o un termine minimo di conservazione (TMC), il formato di vendita, il peso del prodotto, e non contiene nemmeno le immagini del salame richiamato.

La Società Agricola Ortenzi Carlo ha prodotto il salame in questione. Lo stabilimento di produzione si trova in Contrada Colle 18, a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame con il lotto di produzione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 246 richiami, per un totale di 550 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

