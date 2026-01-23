I supermercati Pam Panorama hanno segnalato il richiamo di un lotto di salame nostrano con aglio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione di Listeria monocytogenes nel prodotto. Il salume richiamo è venduto in pezzi da 450 grammi, con il numero di lotto 016877 e il termine minimo di conservazione (TMC) 28/06/2026.

Nel momento in cui scriviamo, l’avviso di richiamo pubblicato da Pam Panorama è piuttosto scarno: non riporta infatti il marchio e la foto del prodotto, né l’azienda produttrice e la sede dello stabilimento. Il Ministero della Salute e le altre catene di supermercati non hanno ancora diffuso il provvedimento, per il momento. Aggiorneremo l’articolo se e quando avremo maggiori informazioni.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame nostrano con aglio, soprattutto se acquistato presso un supermercato Pam Panorama, con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 13 richiami, per un totale di 42 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

