I supermercati Sigma, in via cautelativa, hanno richiamato un lotto di salame Milano a proprio marchio. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è venduto affettato in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 22604715 e il termine minimo di conservazione (TMC) 22/04/2026. Anche il Ministero della Salute ha diffuso il provvedimento.

L’azienda Salumifici Granterre Spa ha prodotto il salame Milano richiamato per Sigma D.It Distribuzione Italiana Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Paganine 23, a Modena (marchio di identificazione IT 444 L UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame Milano con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Sigma dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 43 richiami, per un totale di 117 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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