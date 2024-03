Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame con capriolo ‘Rehsalami’ a marchio Kofler Viktor & Andreas OHG. Il motivo indicato è “il possibile superamento del valore di piombo contenuto nel prodotto”, specificando anche che “in Italia non è previsto nessun limite massimo per tale valore”. Il Regolamento (CE) n. 1881/2006, infatti, non stabilisce limiti massimi di piombo per la carne di selvaggina. Il salame richiamato, tuttavia, è prodotto con carne di maiale e di capriolo, e per la carne suina è previsto un limite pari a 0,10 mg/kg.

Il prodotto interessato è venduto sotto vuoto in pezzi da circa 200 grammi, con il numero di lotto 282023 e termine minimo di conservazione a 150 giorni. L’azienda Kofler Viktor & Andreas OHG Snc ha prodotto il salame richiamato, nello stabilimento di produzione di Boznerstraße/via Bolzano 78/2, a Lana, nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione CE IT D210T).

A scopo puramente precauzionale, si raccomanda di non consumare il salame con capriolo con il numero di lotto sopra indicato. I consumatori e le consumatrici eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 37 richiami, per un totale di 64 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

