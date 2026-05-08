I supermercati Conad e il suo fornitore hanno richiamato due lotti di riso Carnaroli per risotti a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di cadmio superiori al limite di legge, rilevata nell’ambito di controlli interni. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto da 1 kg, con i numeri di lotto P26010B08 e P26010B5A, e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/01/2028.

L’azienda Curti Srl ha prodotto il riso Carnaroli richiamato per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Stazione 113 a Valle Lomellina, in provincia di Pavia.

A scopo precauzionale, Conad raccomanda quindi di non consumare il riso Carnaroli con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto di vendita dove è stato acquistato, dove si provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 88 richiami e ritiri, per un totale di 201 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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