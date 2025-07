Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha pubblicato due nuove richiami. Si tratta di un lotto di riso basmati parboiled e due di origano in foglie, entrambi segnalati per la presenza di pesticidi.

Il richiamo del riso basmati

Il Ministero ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di riso basmati sella parboiled a marchio Royal Golden. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza dei pesticidi acetamiprid e thiamethoxam oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da quattro sacchi da 5 kg ciascuno, con il numero di lotto L 15-10-2026, corrispondente al termine minimo di conservazione (TMC). Sebbene il provvedimento sia datato 22/05/2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di venerdì 11/07/2025, con quasi due mesi di ritardo.

L’azienda Umer Traders Pakistan ha prodotto il riso basmati richiamato in Pakistan, appunto, mentre Fresh Tropical Srl lo ha commercializzato in Italia.

Il richiamo dell’origano

Il Ministero della Salute, inoltre, ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di due lotti di origano in foglioline a marchio Teorema Mediterraneo. La ragione, anche in questo caso, è la presenza di pesticidi, questa volta propiconazolo e metomil, oltre i limiti consentiti. Il prodotto interessato è venduto in bustine da 50 grammi con il numero di lotto 1106A e il TMC 2027, e in bustine da 60 grammi con il numero di lotto 0606A e il TMC 30/06/2027.

L’azienda Teorema Mediterraneo Srl ha prodotto l’origano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Lamia 258, a Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 131 richiami, per un totale di 351 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2