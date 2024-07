I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di riso Arborio a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di cadmio superiori ai limiti di legge, rilevati nell’ambito di controlli interni. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 136/D e il termine minimo di conservazione (TMC) 15/05/2026 (codice EAN 8003170003873).

L’impresa Riso Scotti Spa ha prodotto il riso Arborio richiamato per Conad Soc. Coop. La sede dell’azienda produttrice si trova in via Angelo Scotti 2, a Pavia, dove è situato anche il polo produttivo.

In via cautelativa, Conad raccomanda di non consumare il riso Arborio con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo in qualsiasi punto vendita della catena di supermercati, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 148 richiami, per un totale di 418 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Conad

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2