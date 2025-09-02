Alcune catene della grande distribuzione hanno segnalato due nuovi richiami. Si tratta di un lotto di Provolone Valpadana DOP Selex per rischio microbiologico, e uno di code di gambero surgelate del discount IN’s Mercato per rischio chimico.

Il richiamo del Provolone Valpadana DOP Selex

I supermercati A&O e Famila hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di Provolone Valpadana DOP dolce a marchio Selex. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 3018956 e il termine minimo di conservazione (TMC) 06/11/2025

L’azienda Alimenta Spa Società Unipersonale ha prodotto il Provolone richiamato per Selex Gruppo Commerciale Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Calnova 97/99, a Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 05 337 UE).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Selex al numero verde 800 992992.

Il richiamo delle code di gambero IN’s Mercato

I discount IN’s Mercato, invece, ha richiamato un lotto di code di gambero precotte surgelate del proprio marchio I Surgelati del Veliero. La ragione indicata è la presenza di solfiti in quantità superiore ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 5C22 e la data di scadenza 31/03/2027.

L’azienda Castlerock Fisheries PVT LTD ha prodotto le code di gambero richiamate. IN’s Mercato fa sapere che il provvedimento riguarda i punti vendita di Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna (esclusa la provincia di Parma), Marche (escluse la province di Ancona, Fermo e Macerata), Lombardia (solo la provincia di Mantova) e Toscana (solo la provincia di Pistoia).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 176 richiami, per un totale di 422 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), A&O, IN’s Mercato

