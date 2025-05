La catena Iper ha richiamato alcuni lotti di pesce spada speziato aromatizzato a proprio marchio, venduto preimballato in tre punti vendita in tre punti vendita del milanese: Arese, Rozzano e Vittuone. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in buste sottovuoto con cartoncino, a peso variabile con ile seguenti date di preimballo (corrispondenti ai lotti) e scadenze:

Iper Arese: pesce spada a fette, con la data di preimballo 08/05/2025 e la data di scadenza 07/06/2025;

08/05/2025 e la data di scadenza 07/06/2025; Iper Rozzano : pesce spada a lingotti, a fette e a dadini, con la data di preimballo 02/05/2025 e la data di scadenza 01/06/2025;

Iper Vittuone: pesce spada a lingotti e a fette, con le date di preimballo 03/05/2025 e 04/05/2025, e le date di scadenza 02/06/2025 e 03/05/2025.

Iper Montebello Spa ha confezionato il pesce spada richiamato presso i punti vendita coinvolti dal provvedimento.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il pesce spada con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita Iper d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 78 richiami, per un totale di 272 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

